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Татар-информ

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В Казани стартовал хакатон NeuroArt

В Казани стартовал хакатон NeuroArt

Хакатон NeuroArt, направленный на разработку инновационных цифровых решений для сферы культуры с применением технологий дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и нейротехнологий, стартовал сегодня в столице Татарстана.

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