ДНК русских: что с ним не так

Часто говорят: «Поскреби русского, и найдешь татарина», намекая на известные исторические события. Но на самом деле генетические исследования показывают, что русские обладают набором ДНК, в котором практически не прослеживаются примеси других народов и этносов.
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