Спасение 100-килограммовой сибирячки из ушедшей под лёд машины попало на видео

Коварный навигатор чуть не убил жительницу Новосибирска. Как передаёт популярный региональный паблик АСТ-54, устройство завело женщину-водителя в микрорайоне Шлюз на территорию яхт-клуба, где она ушла на машине под лёд.
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