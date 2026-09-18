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Крымская газета

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В Крыму открыто 1098 участков для голосования на выборах в Госдуму

В Крыму открыто 1098 участков для голосования на выборах в Госдуму

Все избирательные участки в Крыму на выборах в Государственную Думу открылись и работают штатно. Об этом сообщил глава Избиркома РК  Михаил Малышев.

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