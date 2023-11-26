Мать офицера Дерека Шовина заявила, что ей не сообщили о покушении на сына

Кэролайн Павленти, мать экс-офицера полиции Дерека Шовина, который отбывает наказание по делу о превышении полномочий при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пожаловалась, что руководство тюрьмы не сообщило ей о покушении на сына.
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