Мать офицера Дерека Шовина заявила, что ей не сообщили о покушении на сына

Кэролайн Павленти, мать экс-офицера полиции Дерека Шовина, который отбывает наказание по делу о превышении полномочий при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пожаловалась, что руководство тюрьмы не сообщило ей о покушении на сына.