Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости Автор: Владимир Корнилов Коварные русские начали кампанию убийств, поджогов, диверсий и хакерских атак против Запада, причем действуя по принципу "все, везде и сразу".
Русские сеют глобальный хаос. Снова
Комментарии
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Владимир Тихомиров
Не рой другому яму,сам в нее попадешь.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Будет у вас такое говнообразование как на западе...И вы будите верить в бред их СМИ.
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5 час.
М
ММ
"лишь в 1999 году (представляете, сколько десятилетий прошло!) специальная парламентская комиссия однозначно доказала, что "письмо Зиновьева" было фальшивкой британских спецслужб MI5 и MI6, которые задействовали для его изготовления представителей российской политической эмиграции в Европе."- А ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? Они газоны стригут по триста лет.
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3 час.
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