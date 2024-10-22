Русские сеют глобальный хаос. Снова

Будет у вас такое говнообразование как на западе...И вы будите верить в бред их СМИ.

М

ММ

"лишь в 1999 году (представляете, сколько десятилетий прошло!) специальная парламентская комиссия однозначно доказала, что "письмо Зиновьева" было фальшивкой британских спецслужб MI5 и MI6, которые задействовали для его изготовления представителей российской политической эмиграции в Европе."- А ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? Они газоны стригут по триста лет.