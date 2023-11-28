UK Championship 2023: Селби легко разгромил Джойса, а Лисовски вновь терпит поражение

Марк Селби уверенно разгромил Марка Джойса, а валлиец Джейми Джонс нанес поражение Джеку Лисовски в 1/16 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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