Российский военный объяснил, как дрон ВСУ долетел до Петербурга

Дмитрий Гурин

Видимо плохо прочитали статью, а если прочитали хорошо то не поняли. Как можно засечь то чего не не видишь не на радарах (в БПЛА очень мало металла) и не слышишь. Почему народ бесит рев мотоциклов? Ответ простой это один из основных способов дать о себе знать другим водятлам.