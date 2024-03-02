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  • Дмитрий Гурин
    Видимо плохо прочитали статью, а если прочитали хорошо то не поняли. Как можно засечь то чего не не видишь не на рада...Российский военны...
  • Дмитрий Гурин
    Вот и встает вопрос о гашении спутников сначала Илона потом и всех остальных......Российский военны...
  • Mихаил Р
    Почему тут расстояние именно от Харькова? От Шостки до СПб 900 км.Российский военны...

Российский военный объяснил, как дрон ВСУ долетел до Петербурга

Российский военный объяснил, как дрон ВСУ долетел до Петербурга

РИАМО - 3 мар. Летящие вглубь России украинские дроны двигаются в режиме тишины и корректируются спутниками, рассказал командир одного из беспилотных подразделений ВС РФ с позывным «Лего» в беседе с РИА Новости.

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Комментарии
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Mихаил Р
Почему тут расстояние именно от Харькова? От Шостки до СПб 900 км.
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10 час.
Дмитрий Гурин
Вот и встает вопрос о гашении спутников сначала Илона потом и всех остальных......
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9 час.
Дмитрий Гурин
Видимо плохо прочитали статью, а если прочитали хорошо то не поняли. Как можно засечь то чего не не видишь не на радарах (в БПЛА очень мало металла) и не слышишь. Почему народ бесит рев мотоциклов? Ответ простой это один из основных способов дать о себе знать другим водятлам.
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9 час.

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