РИАМО - 3 мар. Летящие вглубь России украинские дроны двигаются в режиме тишины и корректируются спутниками, рассказал командир одного из беспилотных подразделений ВС РФ с позывным «Лего» в беседе с РИА Новости.
Российский военный объяснил, как дрон ВСУ долетел до Петербурга
Комментарии
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Mихаил Р
Почему тут расстояние именно от Харькова? От Шостки до СПб 900 км.
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10 час.
Дмитрий Гурин
Вот и встает вопрос о гашении спутников сначала Илона потом и всех остальных......
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9 час.
Дмитрий Гурин
Видимо плохо прочитали статью, а если прочитали хорошо то не поняли. Как можно засечь то чего не не видишь не на радарах (в БПЛА очень мало металла) и не слышишь. Почему народ бесит рев мотоциклов? Ответ простой это один из основных способов дать о себе знать другим водятлам.
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9 час.
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