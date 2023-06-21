В Красноярском крае воспитанники детского дома познакомились со служебными собаками

В Железногорске в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» ко Дню кинологической службы МВД России, полицейские, общественники и представители кинологической службы ГУФСИН по Красноярскому краю провели познавательный интерактивный урок для воспитанников детского дома.
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