На поверхности астероида Психея стоимостью 100 000 квадриллионов долларов была обнаружена аномалия

Благодаря мощному телескопу Джеймса Уэбба ученые совершили увлекательное открытие: на поверхности металлического астероида Психея , считающегося одним из самых ценных объектов в Солнечной системе, обнаружены следы воды.
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