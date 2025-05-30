Сергей Дмитриев

Все санкции, вводимые партнёрами по бизнесу считать недействительными. Это не их прерогатава.К тому же, массово нарушается базовая формула бизнеса =Деньги - Товар - Деньгию= ...или услуги. Товар выпадает также из модного способа обогащения игрой на счетах.