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Федеральный суд США заблокировал введённые Трампом мировые тарифы

Федеральный суд США заблокировал введённые Трампом мировые тарифы

Федеральный суд по вопросам международной торговли США заблокировал введение Дональдом Трампом международных торговых тарифов, постановив, что президент превысил свои полномочия, введя тарифы против 185 государств без соблюдения критериев, установленных Законом о чрезвычайных экономических полномочиях.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Все санкции, вводимые партнёрами по бизнесу считать недействительными. Это не их прерогатава.К тому же, массово нарушается базовая формула бизнеса   =Деньги - Товар - Деньгию=  ...или услуги. Товар выпадает также из модного способа обогащения игрой на счетах.
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