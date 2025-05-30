Федеральный суд США заблокировал введённые Трампом мировые тарифы

Федеральный суд по вопросам международной торговли США заблокировал введение Дональдом Трампом международных торговых тарифов, постановив, что президент превысил свои полномочия, введя тарифы против 185 государств без соблюдения критериев, установленных Законом о чрезвычайных экономических полномочиях.
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