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Армянин-штангист из Краснодара материл ФСБ и СВО. Теперь говорит, что готов поехать на СВО

Армянин-штангист из Краснодара материл ФСБ и СВО. Теперь говорит, что готов поехать на СВО

Проживающий в Краснодаре армянин Владимир Ванян, который называет себя чемпионом мира по жиму штанги лёжа, привлёк к себе внимание провокационными видео в соцсетях.

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