Столица — это прежде всего лицо нашей страны. Надо радоваться, как она развивается!

Лариса Поплавская

Ничему не хотят наши чинуши учиться. Их устраивают взятки, воровство и прочее. В турецком фильме Сельджуки (божий порядок) есть такой фрагмент. Сын главаря банды, по научению отца, принес деньги на строительство храма. И ему отказали, сказав что помощь принимают только у того, кто это делает от души. А тех кого они не знают не могут участвовать в строительстве , чтобы потом они не предъявили свои претензии на сооучастие в строительстве и начать устанавливать свои порядки изаконы. Развитие нашей страны с помощью мигрантов доказало эти слова, сказаннные еще при Омаре Хайяме. Наше лицо должно быть чистым, а не запачканым этими мерзавцами, размножающимися как тля в огороде,