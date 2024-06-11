В этом убеждена глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве Александра Игнатьева. Государства в государстве В составе Российской Федерации среди 89 субъектов - областей, республик, краев, автономных областей и округов статусом субъекта обладают 3 города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Столица — это прежде всего лицо нашей страны. Надо радоваться, как она развивается!
Комментарии
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Лариса Поплавская
Ничему не хотят наши чинуши учиться. Их устраивают взятки, воровство и прочее. В турецком фильме Сельджуки (божий порядок) есть такой фрагмент. Сын главаря банды, по научению отца, принес деньги на строительство храма. И ему отказали, сказав что помощь принимают только у того, кто это делает от души. А тех кого они не знают не могут участвовать в строительстве , чтобы потом они не предъявили свои претензии на сооучастие в строительстве и начать устанавливать свои порядки изаконы. Развитие нашей страны с помощью мигрантов доказало эти слова, сказаннные еще при Омаре Хайяме. Наше лицо должно быть чистым, а не запачканым этими мерзавцами, размножающимися как тля в огороде,
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