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Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) на авдеевском направлении уничтожили скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепленном опорном пункте.

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