В Подмосковье задержали жителя Ленобласти с подельниками со 100 кг наркотиков

Задержанные пояснили, что нашли работу курьерами в интернете. Полицейские задержали в Московской области четверых подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере: приезжих из Ленинградской области, Саратова и Ставрополя в возрасте от 34 до 59 лет, а также 30-летнего иностранца.
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