78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Сколько раз пытался в МВД передать записи звонков лохотронщиков - на хер никому ничего не надоВ Петербурге заде...
  • Гость
    Влепить этому "лидеру" по полной, лишь бы не отмазали гадёныша.Лидера «азербайдж...
  • Сергей
    Хочешь машину больше - купи другую. В чём проблема? Автомобилей на любой вкус и в линейке Лад достаточно. Странные вы...Максим Соколов — ...

В Подмосковье задержали жителя Ленобласти с подельниками со 100 кг наркотиков

Задержанные пояснили, что нашли работу курьерами в интернете. Полицейские задержали в Московской области четверых подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере: приезжих из Ленинградской области, Саратова и Ставрополя в возрасте от 34 до 59 лет, а также 30-летнего иностранца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх