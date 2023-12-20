В Подмосковье задержали жителя Ленобласти с подельниками со 100 кг наркотиков

Задержанные пояснили, что нашли работу курьерами в интернете. Полицейские задержали в Московской области четверых подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере: приезжих из Ленинградской области, Саратова и Ставрополя в возрасте от 34 до 59 лет, а также 30-летнего иностранца.