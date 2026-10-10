Риелтор Маньянова: рефинансирование имеет смысл, если ставка снижается на 3–4 п.п

На фоне снижения ключевой ставки заемщики снова начали присматриваться к рефинансированию ипотеки. Однако новая ставка ниже старой еще не означает, что рефинансирование автоматически будет выгодным, рассказала «Газете.
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