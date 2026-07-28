Чубайс обжаловал решение о взыскании 5,5 млрд рублей по иску «Роснано»

Чубайс и другие ответчики по иску «Роснано» обжаловали решение о взыскании с них 5,5 млрд рублей. Иск госкорпорации был связан с проектом гибких планшетов Plastic Logic, известных также как «планшет Чубайса», которые так и не были разработаны.
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