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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Чубайс обжаловал решение о взыскании 5,5 млрд рублей по иску «Роснано»

Чубайс обжаловал решение о взыскании 5,5 млрд рублей по иску «Роснано»

Чубайс и другие ответчики по иску «Роснано» обжаловали решение о взыскании с них 5,5 млрд рублей. Иск госкорпорации был связан с проектом гибких планшетов Plastic Logic, известных также как «планшет Чубайса», которые так и не были разработаны.

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