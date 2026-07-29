Индекс Мосбиржи обвалился до 1900 пунктов: к чему готовиться инвесторам

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Индекс Мосбиржи обвалился до минимальных значений, потеряв с мартовского пика около 30 %, однако уже 21 июля торги закрылись на отметке 2079 пунктов, что свидетельствует о возвращении покупателей.