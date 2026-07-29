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ФедералПресс

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Индекс Мосбиржи обвалился до 1900 пунктов: к чему готовиться инвесторам

Индекс Мосбиржи обвалился до 1900 пунктов: к чему готовиться инвесторам

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Индекс Мосбиржи обвалился до минимальных значений, потеряв с мартовского пика около 30 %, однако уже 21 июля торги закрылись на отметке 2079 пунктов, что свидетельствует о возвращении покупателей.

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