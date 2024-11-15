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Кремль прокомментировал предстоящую демонстрацию российских релокантов в Берлине

Кремль прокомментировал предстоящую демонстрацию российских релокантов в Берлине

Кремль, в лице постоянного представителя Дмитрия Пескова, прокомментировал готовящуюся в Берлине демонстрацию из так называемых оппозиционных релокантов.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Комментаторы хреновы...на большее не способны...почему бы в эту демонстрацию не въехать бетоновозу? Совершенно случайно...
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15 час.
Leonid PlиGin
Релоканты - хрен знает, кто это такие. Почему не написать по-русски - переселенцы.
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7 час.

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