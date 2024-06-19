Летняя презентация Bandai Namco состоится в июле на Anime Expo 2024 Bandai Namco Entertainment провед...

Летняя презентация Bandai Namco состоится в июле на Anime Expo 2024Bandai Namco Entertainment проведет летнюю презентацию на Anime Expo 2024 6 июля с 03:30 по московскому времени до 04:50 по московскому времени, которая, как сообщается, будет “насыщена анонсами и первыми взглядами на ожидаемые аниме-игры”, … источник#Anime_Expo #Bandai_Namco_Entertainment.