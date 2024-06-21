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Танкист из Приамурья Белогуров трижды «обхитрил» ПТУР в зоне СВО

Танкист Сергей Белогуров из Амурской области продемонстрировал выдающуюся храбрость и профессионализм во время выполнения боевых задач на одном из ключевых направлений в зоне специальной военной операции.

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