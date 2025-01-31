Алтайский край вошел в топ-50 перспективных для трудоустройства регионов

Медиана предлагаемой зарплаты в регионе – 59 900 рублей, а прожиточный минимум – 15 833 рубля Алтайский край расположился на 45-м месте в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов России, составленном платформой онлайн-рекрутинга hh.
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