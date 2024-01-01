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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» потренировался с баллонами 1 января. Тамбиев заявил: «Главный мотиватор – это турнирная таблица»

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов в телеграм-канале написал: «У нас 1 января началось с тренировки. А как начался год у вас?».

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