В ЗАГСе рассказали, какие имена нельзя давать детям

А также назвали самые "модные" имена 2026 года. В Курганской области специалисты органов ЗАГС вновь обратились к будущим родителям с разъяснениями по поводу действующих законодательных ограничений, касающихся выбора и регистрации имен новорожденных.
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