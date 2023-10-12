Барнаульскому спортклубу для инвалидов не могут найти новое помещение

Занятия для членов клуба стоили всего 100 рублей в месяц, а сейчас все тренажеры просто пылятся в гараже Барнаульский спортклуб для инвалидов "Инваспорт" может исчезнуть, потому что для него не могут найти новое помещение.
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