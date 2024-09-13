Мошенники расширили набор схем обмана через удаленный доступ

Мошенники активно используют три новые схемы обмана граждан для похищения средств со счетов. Россиян вынуждают установить стороннее ПО под видом приложений «Госуслуг», коммунальных компаний, рассказали в пресс-службе ВТБ.
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