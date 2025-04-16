В Барнауле покажут легендарный мюзикл TODD с участием музыкантов группы "Король и Шут"

Публику ждет уникальная визуальная постановка и видеоряды, созданные специально для этого шоу В Барнауле 17 октября 2025 года в ДК "Мотор" состоится премьера легендарного мюзикла TODD с симфоническим оркестром, на сцену выйдут музыканты группы "Король и Шут" – коллектив "Северный Флот".