Экономист назвал самые выгодные способы вложения средств

Экономист Абрамов назвал краткосрочные депозиты выгодным способом вложения Сегодня лучшие способы вложения средств — это вложения для управления денежной наличностью, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.
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