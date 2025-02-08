🕯 В Керчи простились с бойцом СВО Алексеем Воробьёвым Он погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО при освобождении населенного пункта Константиновка, сообщает глава администрации Керчи Олег Каторгин.
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🕯 В Керчи простились с бойцом СВО Алексеем Воробьёвым Он погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО при освобождении населенного пункта Константиновка, сообщает глава администрации Керчи Олег Каторгин.