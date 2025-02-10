Советская эпоха ассоциируется у многих с лозунгами вроде «Чистота — залог здоровья» и «В здоровом теле — здоровый дух».
9 Негигиенических привычек из СССР, которые сейчас кажутся дикостью
Комментарии
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евгений никитин
Автор дебил. Он явно не жил во времена СССР. В те времена была ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ вакцинация от всяких заболеваний. Поэтому и не было эпидемий. Да были проблемы, но не было такого количества рожденных детей с отставанием в развитии. Потому что были позорным ранние половые связи. Не допустимо было в подростковом возрасте курение и употребление алкоголя. Было облико морале. Все было натуральное. А потом пришла гласность и дерьмократия. Стали смягчать наказания. Вот тут и понеслось. Воду из под крана насыщать углекислотой и разливать по бутылкам, выдавая за минеральную воду из скважин. Нарушать технологию очистки водопроводной воды. Одноразовые шприцы, удобство для наркоманов. И многое другое. Цель одна, сэкономить на расходах при производстве и получить прибыль от продаж.
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2 час.
Владислав Ильмер
В общем-то правильно. Хотя кое что из писанного было редкой аномалией: хотя бы общие полотенца в коммуналках. Автор ещё бы написал от "традиции" плевать в кастрюли соседям по коммуналке. Но вот трудно согласиться с новомодными "гигиеническими процедурами". Эпиляция (если только не на лице) - дорогое развлечение, реальный гигиенический смысл которого откровенно придуман. Гель для душа, использование вместо одеколона комплекса из лосьонов и антисептиков откровенно придуманы торговцами. А ожоги от одеколона были вызваны только тем, что для дешёвых одеколонов вместо спирта из пищевого сырья, использовался древесный. Это проверено на себе.
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56 мин.
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