9 Негигиенических привычек из СССР, которые сейчас кажутся дикостью

евгений никитин

Автор дебил. Он явно не жил во времена СССР. В те времена была ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ вакцинация от всяких заболеваний. Поэтому и не было эпидемий. Да были проблемы, но не было такого количества рожденных детей с отставанием в развитии. Потому что были позорным ранние половые связи. Не допустимо было в подростковом возрасте курение и употребление алкоголя. Было облико морале. Все было натуральное. А потом пришла гласность и дерьмократия. Стали смягчать наказания. Вот тут и понеслось. Воду из под крана насыщать углекислотой и разливать по бутылкам, выдавая за минеральную воду из скважин. Нарушать технологию очистки водопроводной воды. Одноразовые шприцы, удобство для наркоманов. И многое другое. Цель одна, сэкономить на расходах при производстве и получить прибыль от продаж.