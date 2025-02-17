Экономист Костиков: ставки по вкладам к концу года могут упасть до 17%

Профессор и доктор экономических наук Игорь Костиков рекомендовал спешить тем, кто планирует открыть выгодный вклад, следует поспешать, так как в ближайшем будущем ставки могут стать менее привлекательными.
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