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"Лежит труп, все смотрят": беда в крупном районе насторожила приморцев

"Лежит труп, все смотрят": беда в крупном районе насторожила приморцев

Жители Приморья поделились в соцсетях фото, которое насторожило многих пользователей. Как пояснили очевидцы, в Находке, возле причала, плавает труп животного.

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