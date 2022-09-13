"Лежит труп, все смотрят": беда в крупном районе насторожила приморцев

Жители Приморья поделились в соцсетях фото, которое насторожило многих пользователей. Как пояснили очевидцы, в Находке, возле причала, плавает труп животного.
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