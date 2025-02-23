Император Японии высказался об отношении к памяти о Второй мировой войне

Передавать память о Второй мировой войне, 80-летие окончания которой отмечается в этом году, очень важно, заявил 23 февраля император Японии Нарухито в день своего 65-летия на пресс-конференции в императорском дворце.
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