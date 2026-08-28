ОТР заменило западные ленточные архивные системы отечественными дисковыми решениями

Общественное Телевидение России (ОТР) реализовало проект по полной замене архивной инфраструктуры, отказавшись от традиционных ленточных систем хранения данных западного производства в пользу отечественных дисковых решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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