Иллюстрация 1830 года к книге Александра Мюллера "Магометанские пытки":обычай турок из Косово, где в качестве наказания за прелюбодеяние на виновную женщину надевали штаны любовника и запускали туда разъярённых царапающихся кошек.
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