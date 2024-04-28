Казахстан опроверг продажу Украине списанных военных самолетов

Казахстан опроверг продажу киевской стороне списанных военных самолетов. Об этом информирует RT. В социальных сетях некоторое время назад появились публикации о том, что Астана под давлением Соединенных Штатов якобы продала Украине 117 советских истребителей и бомбардировщиков.