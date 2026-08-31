Canada Tariffs Deepen North America’s Steel and Aluminum Squeeze

The renewed trade war between the United States and Canada adds even more uncertainty to the complex steel and aluminum supply chains critical for heavy manufacturing and North America’s automotive industry.
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