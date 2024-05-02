Почти критичная ситуация: воздух в Краснодаре сегодня загрязнен до опасных пределов

Почти критичная ситуация: воздух в Краснодаре сегодня загрязнен до опасных пределовЗагрязнение воздуха в Краснодаре сегодня достигло почти критического уровня, что представляет опасность для людей с повышенной чувствительностью.
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