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Почти критичная ситуация: воздух в Краснодаре сегодня загрязнен до опасных пределов

Почти критичная ситуация: воздух в Краснодаре сегодня загрязнен до опасных пределов

Почти критичная ситуация: воздух в Краснодаре сегодня загрязнен до опасных пределовЗагрязнение воздуха в Краснодаре сегодня достигло почти критического уровня, что представляет опасность для людей с повышенной чувствительностью.

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