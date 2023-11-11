Гагин: обещания принять Украину в НАТО и ЕС были психологической операцией

Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал статьи киевских СМИ о том, что «контрнаступление» это была не настоящая спецоперация, а психологическая, сказав, что скорее такой операцией можно назвать обещания о включении Украины в НАТО и ЕС.
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