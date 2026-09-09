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Татар-информ

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На рейтинг «Татары года – 2026» подали около 160 заявок

На рейтинг «Татары года – 2026» подали около 160 заявок

На ежегодный рейтинг «Татары года – 2026» поступило около 160 заявок. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил автор проекта и главный редактор «Миллиард.

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