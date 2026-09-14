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Царьград

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СКР возбудил дело о гибели 8-летней девочки при пожаре в Хакасии

СКР возбудил дело о гибели 8-летней девочки при пожаре в Хакасии

В Хакасии произошло трагическое событие — в ночь на 13 сентября в результате пожара в селе Зеленом погибла 8-летняя девочка.

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