Блинкен допустил атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль в понедельник

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен уведомил руководителей внешнеполитических ведомств держав G7 о том, что иранские Вооружённые силы, возможно, ударят по израильской территории в следующие сутки.
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