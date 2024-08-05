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Блинкен допустил атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль в понедельник

Блинкен допустил атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль в понедельник

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен уведомил руководителей внешнеполитических ведомств держав G7 о том, что иранские Вооружённые силы, возможно, ударят по израильской территории в следующие сутки.

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