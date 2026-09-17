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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонова о сыне Плющенко на Гран-при: «Для дебюта неплохо. Если он был готов лучше, чем откатался, значит, все впереди»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова оценила дебют фигуриста Александра Плющенко на международной арене.

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