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«Они копали руками»: в Газе обрушился дом, где укрывались 100 человек

В сек­то­ре Газа про­изо­шла оче­ред­ная тра­ге­дия: в запад­ной части горо­да Газа обру­ши­лось шести­этаж­ное жилое зда­ние, в кото­ром укры­ва­лись пере­ме­щён­ные лица.

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