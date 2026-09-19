«Они копали руками»: в Газе обрушился дом, где укрывались 100 человек

В секторе Газа произошла очередная трагедия: в западной части города Газа обрушилось шестиэтажное жилое здание, в котором укрывались перемещённые лица.
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