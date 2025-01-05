Дело 86-летней блокадницы, которую регулярно избивал сын, дошло до Бастрыкина

Петербуржца задержали, а его пожилую мать с травмами и ушибами увезли на «скорой». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом 86-летней блокадницы, которую систематически избивает родной сын.
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