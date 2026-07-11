Медийко и Канистрюк

Вышла с утра по наводке широко известного А. Вассермана на интересную статью.Охвативший значительную часть России бензиновый кризис, как уже было продемонстрировано многими, в том числе и экспертами в энергетике (например, тем же Александром Фроловым) имеет в основном психологическую природу, идентичную той, что имели кризисы сахарный, гречневый и имбирный.