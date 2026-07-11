Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 392 подписчика

Медийко и Канистрюк

Медийко и Канистрюк

Вышла с  утра  по  наводке  широко известного А. Вассермана  на  интересную  статью.Охвативший значительную часть России бензиновый кризис, как уже было продемонстрировано многими, в том числе и экспертами в энергетике (например, тем же Александром Фроловым) имеет в основном психологическую природу, идентичную той, что имели кризисы сахарный, гречневый и имбирный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии