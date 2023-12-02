Афганистан хочет сотрудничать с Россией на государственном уровне

В Афганистане рассчитывают наладить экономическое сотрудничество с Россией на государственном уровне, заявил торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, такое название используется движением "Талибан", которое признано экстремистским и запрещено в РФ) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди.
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