Reuters: Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на ферме

Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Reuters. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) вспышка произошла на птицеферме в северо-западной части страны.
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