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Модель Алеся Кафельникова вышла в свет в платье с вырезом на декольте

Модель Алеся Кафельникова вышла в свет в платье с вырезом на декольте

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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