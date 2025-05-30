Копить на старость будет выгоднее с детства

Простимулировать семейные инвестиции в экономику страны можно, привязав вложение капиталов к детям. Такая практика существовала в советское время, когда ребенок, достигая совершеннолетия, мог воспользоваться вкладом, который открыли для него в детстве родители.
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